AGI – “Sul voto al referendum Pd delegittimato e offeso. Il governo? Salto di qualità o ne prenderemo atto».

Lo dice lo stratega del Partito democratico Goffredo Bettini che, in un’intervista al Corriere della Sera, spiega: “C’è un impressionante sovraccarico di polemica politica sul referendum. Non voglio né giudicare né inasprire il confronto. Ma osservo che il Partito democratico viene attaccato, delegittimato, offeso nel momento in cui è il solo partito di governo che combatte la destra ovunque con candidati competitivi”.

Prosegue Bettini: “L’obiettivo della riduzione dei parlamentari è appartenuto sempre alla sinistra. Da Nilde Iotti a Pietro Ingrao.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Bettini: “O salto di qualità del governo o ne prenderemo atto” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento