“Beyond a Steel Sky” è il nuovo gioco aggiunto questa settimana ad Apple Arcade

Beyond a Steel Sky

Gratis

Scarica da App Store

L’attesissimo sequel del classico di culto “Beneath a Steel Sky” del 1994, Beyond a Steel Sky, è disponibile in esclusiva su Apple Arcade.

Beyond a Steel Sky è un thriller drammatico, divertente e cyberpunk in cui avvincenti rompicapi sono alla base di una narrazione adrenalinica ambientata in un mondo di gioco dinamico in grado di rispondere alle azioni del giocatore,

