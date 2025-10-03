venerdì, 3 Ottobre , 25
Bezos a Torino su AI: una bolla industriale ma porterà enormi benefici

Redazione-web
Di Redazione-web

“Sta per cambiare ogni settore”

Milano, 3 ott. (askanews) – Dall’Italian Tech week, il fondatore di Amazon Jeff Bezos ha parlato del futuro dell’AI, definendola una “bolla industriale”, ma con effetti positivi.”L’Ai è reale e sta per cambiare ogni settore – ha detto Bezos in un panel con John Elkann – avrà conseguenze su ogni azienda nel mondo”. Il punto secondo l’imprenditore è che l’entusiasmo al momento fa sì che sia finanziata qualsiasi cosa, sia le aziende con idee buone che cattive.”La cosa ottima riguardo alle bolle industriali, diverse dalle bolle finanziarie – ha spiegato – è che non sono così male possono anche essere positive perché quando la polvere si posa e si vede chi sono i vincitori, la società beneficia di quelle invenzioni”.”Ed è quello che sta accadendo – ha aggiunto – i benefici dell’Ai alla società saranno enormi”.

