sabato, 20 Giugno , 26

Mondiali, Ibrahimovic attacca: “Espulso per essersi coperto bocca? Il calcio sta morendo”

(Adnkronos) - Zlatan Ibrahimovic attacca la Fifa e...

Roma, uomo accoltellato al Quarticciolo: è grave

(Adnkronos) - Un uomo è stato accoltellato oggi...

Mondiali, oggi Germania-Costa d’Avorio – Diretta

(Adnkronos) - La Germania torna in campo ai...

Rottura Trump-Meloni, “presidente Usa si è sentito tradito”

(Adnkronos) - Nonostante il canale attualmente aperto tra...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOBezzecchi, caduta e furia in gara Sprint: squalificato da Gp Repubblica Ceca
bezzecchi,-caduta-e-furia-in-gara-sprint:-squalificato-da-gp-repubblica-ceca
Bezzecchi, caduta e furia in gara Sprint: squalificato da Gp Repubblica Ceca
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Bezzecchi, caduta e furia in gara Sprint: squalificato da Gp Repubblica Ceca

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

(Adnkronos) –
Furia e squalifica per Marco Bezzecchi nella gara Sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca. Oggi, sabato 20 giugno, il pilota dell’Aprilia è caduto sul circuito di Brno a due giri dal termine della gara corta, non riuscendo così a portare punti a casa e assistendo da spettatore al trionfo di Pecco Bagnaia. Bezzecchi ha ceduto a un momento di nervosismo che non gli permetterà di partecipare al Gp di domani. 

Bezzecchi, che rimane comunque leader del Mondiale Piloti, si trovava in quinta posizione davanti al compagno di scuderia, e primo inseguitore, Jorge Martin quando è scivolato in curva 3 ed è stato costretto così al ritiro. Al momento della caduta il pilota italiano si è alzato immediatamente ed è corso verso la moto, spintonando un commissario di pista per provare a tornare in sella. 

Niente da fare però per Bezzecchi, visibilmente contrariato e arrabbiato per il suo errore. Proprio la spinta al commissario di pista costa caro al pilota italiano, che è stato squalificato e non potrà correre nel Gran Premio in programma domani. 

 

Previous article
Al Jazeera: “Nostro cameraman ucciso in raid Israele a Gaza”
Next article
Incendio in un allevamento, morti 200 conigli a Treviso

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Mondiali, Ibrahimovic attacca: “Espulso per essersi coperto bocca? Il calcio sta morendo”

(Adnkronos) - Zlatan Ibrahimovic attacca la Fifa e Gianni Infantino dai Mondiali 2026. L'ex attaccante svedese, oggi dirigente del Milan, ha parlato del cartellino...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Roma, uomo accoltellato al Quarticciolo: è grave

(Adnkronos) - Un uomo è stato accoltellato oggi intorno alle 19.30, in via Ostuni, nella zona del Quarticciolo, a Roma. Soccorso dal personale del...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Mondiali, oggi Germania-Costa d’Avorio – Diretta

(Adnkronos) - La Germania torna in campo ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 20 giugno, la Nazionale tedesca sfida la Costa d'Avorio - in diretta...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Rottura Trump-Meloni, “presidente Usa si è sentito tradito”

(Adnkronos) - Nonostante il canale attualmente aperto tra i due paesi per cercare di stemperare la tensione, il nuovo post su Truth Social di...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.