Giovanni Bia, noto procuratore, ha rilasciato un’intervista a TMW News in merito al Coronavirus e alle disposizioni delle società nel merito. Di seguito le sue parole.

Bia: “Stupisce la posizione delle società in merito agli stipendi”

“E’ una situazione molto complicata e delicata. Parliamo spesso con i nostri assistiti: chiedono qualcosa in proposito di società che magari ancora non conoscono le normative e non gli dicono niente. Se possono allenarsi fuori o meno. La giornata è questa tipo è questa. Stipendi? Ci ha stupito la posizione delle società: non credo sia il momento di parlare di queste questioni. Bisogna cercare di usare il buonsenso: credo che ogni calciatore sia disposto a fare la propria parte, ma ci sarà modo di parlarne quando sarà il caso”.

>> CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI

The post Bia: “Situazione poco chiara. Decurtare gli stipendi? Serve buonsenso” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento