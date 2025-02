Biagio Izzo con “L’arte della truffa” al Teatro Delle Arti

Il Teatro Delle Arti si prepara ad accogliere un doppio appuntamento da tutto esaurito con L’arte della truffa, la nuova commedia brillante che vede protagonista Biagio Izzo, per la regia di Augusto Fornari.

Lo spettacolo, scritto dallo stesso Fornari insieme a Tony Fornari, andrà in scena sabato 8 e domenica 9 febbraio, registrando il tutto esaurito per entrambe le repliche.

Una storia avvincente, paradossale e ricca di momenti comici ed emozionanti, in cui il pubblico assisterà alla consumazione di una truffa… a fin di bene! L’arte della truffa racconta le vicende di Gianmario, integerrimo uomo d’affari, e della moglie Stefania, la cui vita viene sconvolta dall’arrivo di Francesco, fratello di lei e noto truffatore.

La coppia è costretta a ospitarlo in casa per permettergli di scontare gli arresti domiciliari, ma la convivenza si rivela subito complicata, soprattutto per Gianmario, preoccupato che la presenza del cognato possa compromettere i suoi rapporti con alti prelati del Vaticano, per i quali lavora.

Tuttavia, un improvviso tracollo finanziario ribalta la situazione: Gianmario, messo alle strette, si trova costretto a ricorrere proprio alle abilità di Francesco, accettando – seppur con riluttanza – le regole che aveva sempre criticato, per salvare la sua reputazione e il suo status di uomo d’affari.

Una commedia brillante e irresistibile, che attraverso equivoci, ribaltamenti di fronte e gag esilaranti, riflette con ironia sulla sottile linea tra legalità e inganno, tra morale e necessità.

Con la straordinaria verve di Biagio Izzo e la sapiente regia di Augusto Fornari, L’arte della truffa promette di conquistare il pubblico del Teatro Delle Arti, regalando due serate di puro divertimento.