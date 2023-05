Bialetti cederà a Illa le pentole Aeternum per 5,3 mln

L’ad Marziali: acquisizione impatterà positivamente sul fatturato

Milano, 3 mag. (askanews) – Bialetti cederà a Illa il ramo d’azienda delle pentole a marchio Aeternum. In una prima fase l’azienda di caffettiere bresciana, conferirà il ramo d’azienda in una newco, che successivamente verrà ceduta a Illa o a una società da essa designata. L’accordo quadro prevede che Illa, quotata su Euronext Growth Milan, paghi a Bialetti come corrispettivo per la cessione 3,8 milioni alla data di esecuzione (20 luglio 2023), e un ulteriore ammontare pari a massimo 1,5 milioni a titolo di earn-out, al raggiungimento di specifici target in termini di ricavi ed Ebitda complessivamente realizzati da Bialetti, NewCo e Illa nel corso dell’esercizio 2023 a fronte della commercializzazione dei prodotti a marchio Aeternum, Junior e Morenita.

“L’operazione risulta fondamentale per il completamento del percorso di rilancio della nostra azienda. Dotare Illa di un ulteriore marchio di prestigio, molto conosciuto nel settore, aumenterà la quota di mercato impattando in maniera positiva sul fatturato aziendale per il fatto che, quello del ramo, nel corso degli ultimi tre anni, si è attestato ad un valore compreso tra i 12 e i 16 milioni di euro – ha commentato l’amministratore delegato di Illa, Pierpaolo Marziali – siamo convinti che questa operazione metterà Illa nelle condizioni di considerare definitivamente superata la crisi derivante dalla perdita del cliente storico Ikea”. “Aeternum – continua Marziali – è destinata a diventare il fiore all’occhiello della nostra produzione, su cui contiamo di investire per sostenere ed espandere il nostro business globale ipotizzando, in prospettiva, di estendere questo marchio anche ad altre tipologie di prodotto. Il tutto avrà ripercussioni importanti anche nell’efficientamento dell’impianto produttivo che, nel futuro, sarà impegnato anche nella produzione di linee di prodotto con il nuovo brand, creando delle sinergie importanti ed aprendo le porte a nuovi canali di vendita che ad oggi non potevano essere presidiati dal ramo”.

Al 31 dicembre 2022, Aeternum ha generato ricavi netti per 12,3 milioni. Sulla base delle risultanze contabili di Bialetti, l’Ebitda è stato pari ad 2,2 milioni di euro.

continua a leggere sul sito di riferimento