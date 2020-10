Bianchi: “Maradona era un ragazzo splendido, mi interessa solo che stia bene”

L’ex allenatore del Napoli, Ottavio Bianchi, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a Radio Marte su alcuni temi in casa azzurra.

Le parole di Ottavio Bianchi

“Maradona? Io dico solo che spero che stia bene, sereno e felice. Poi dei contorni m’interessa poco. Sotto il profilo sportivo ha dato tanto, mi interessa che stia bene umanamente, come tutti i miei ex giocatori. Spero che prosegua la sua vita in serenità. Ricordo sempre i testa a testa, cioè quando era con me da solo. Era un ragazzo splendido. In campo una delizia per gli occhi, a me però interessava anche l’aspetto umano. Senza influenze esterne è sempre stato un bravissimo ragazzo. Gattuso? Non seguo molto, vedo solo saltuariamente le cose per televisione. Il campionato è particolarmente strano, chi riuscirà ad avere più continuità avrà la meglio. Parlare di calcio in questo periodo è un po’ strano”.

