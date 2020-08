Bianchi: “Non conosco Gattuso, ma l’allenatore deve far correre la macchina. Oggi è più facile”

L’ex allenatore del Napoli, Ottavio Bianchi, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli quest’oggi ha dichiarato:

Anni fa i calciatori arrivavano in ritiro in sovrappeso ed eri costretto a fare un lavoro molto duro per prepararli al campionato. Ogni giocatore oggi ha una certa conformazione fisica, oggi non c’è il tempo di prepararsi al meglio ed è per questo che esistono momenti difficili per tutti durante il campionato.

Non ho visto il Napoli di Gattuso, ci vado coi piedi di piombo. Ho estrema fiducia e rispetto per il lavoro degli allenatori che è molto difficile nonostante gli staff siano molto ampi. Noi dovevamo fare di tutto fino a tarda sera da soli. Adesso è un po’ più facile la situazione. L’allenatore ha un ruolo importante, è colui che deve far correre bene la macchina, ma la macchina dev’essere buona di per sé.