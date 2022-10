Biancofiore: “A Pisa eseguiti 13 trapianti di fegato senza sangue su testimoni di Geova”

ROMA – ‘Che si tratti di effettuare un trapianto o un intervento, credo che la chirurgia che non preveda l’utilizzo del sangue sia un obiettivo cui la medicina deve sicuramente mirare. Purtroppo accade ancora molto frequentemente in tutti gli ospedali d’Italia che si cancellano interventi su pazienti oncologici per scarsa disponibilità di sangue al centro trasfusionale. Per scongiurare questa ipotesi, la chirurgia bloodless, già presente a macchia di leopardo in Italia, dovrebbe essere istituzionalizzata e riguardare il maggior numero possibile di ospedali sul nostro territorio nazionale’. Lo spiega all’agenzia Dire il professor Giandomenico Biancofiore, che dirige l’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione dei Trapianti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana e professore associato di Anestesiologia eRianimazione presso l’Università di Pisa. Biancofiore, 61 anni, da oltre 25 opera con l’impiego di strategie alternative alle Emotrasfusioni, il cosiddetto Patient Blood Management (PBM).

TUTTI GLI ORGANI POSSONO ESSERE TRAPIANTATI SENZA SANGUE

Spesso si pensa che grandi interventi come i trapianti di organi importanti, proprio come il fegato, non siano possibili senza sangue o siano di difficile esecuzione. ‘Da un punto di vista generale tutti gli organi possono essere trapiantati senza fare ricorso all’uso del sangue’. Il professor Giandomenico Biancofiore aggiunge che ‘tutto dipende dal combinato disposto tra la complessità del malato e la laboriosità dell’intervento. Mi spiego meglio: da un punto di vista tecnico e operativo l’intervento più semplice è il trapianto di rene. Ma, il trapianto di rene, eseguito in un candidato complesso come può essere un paziente anziano, cardiopatico, diabetico e con tanti anni di dialisi alle spalle, può risultare un intervento molto impegnativo. Quindi, anche lì emerge la capacità dell’equipe, del gruppo di lavoro, di selezionare il malato giusto per quell’intervento’.

Il candidato all’intervento che entra in questo percorso, viene seguito periodicamente dallo specialista, che controlla i valori dell’emoglobina e gestisce la terapia a seconda delle necessità. Poi c’è la fase intraoperatoria, che è essenzialmente una questione di capacità tecnica chirurgica e anestesiologica.’Ci deve essere un bravo chirurgo che stia attento all’emostasi e che quando vede che c’è anche una piccola perdita di sangue, la gestisce subito in senso emostatico e, allo stesso tempo, l’anestesista deve fare bene il proprio lavoro, quindi mantenendo determinati parametri vitali come ad esempio latemperatura corporea e l’equilibrio acido-base del sangue. È un lavoro d’equipe, in cui si parla molto l’uno con l’altro’.

UN RECORD FRUTTO DI ESPERIENZA E NUOVE TECNICHE

Operare in chirurgia bloodless, per il professor Biancofiore e la sua equipe è ormai diventata un’abitudine. Tanto da fargli tagliare il traguardo di un particolarissimo record: quello di aver eseguito 13 trapianti di fegato senza sangue su pazienti Testimoni di Geova. ‘Più che di record preferisco parlare di un buon risultato, frutto di un lavoro e di casistiche pluriennali. Il nostro obiettivo era riuscire a mettere a disposizione al massimo possibile un certo tipo di approccio all’intervento, poi il ‘record’ è venuto di conseguenza. Un Testimone di Geova che bussa a un centro trapianti di solito non viene preso in considerazione proprio per la questione delle trasfusioni. Il centro di Pisa ha iniziato la propria attività di trapianto di fegato nel 1997 e nel corso del tempo ha sviluppato un certo un metodo che allora non si conosceva come PBM ma che oggi è etichettato come tale, in cui ogni componente interessata, sia il chirurgo che l’anestesista, poneva particolare attenzione al consumo del sangue intraoperatorio’.

IL TRAPIANTO DI FEGATO È IL PIÙ EMORRAGICO

Il trapianto di fegato, per definizione, è l’intervento più emorragico che esista per la patologia cirrotica. ‘Noi, con il passare del tempo, ci siamo accorti che mettendo in atto queste procedure riuscivamo a ridurre gradualmente la quantità di sacche di sangue, plasma e piastrine trasfuse, fino a riuscire a eseguire un certo numero di trapianti senza usare alcun emocomponente. Da lì l’idea, e di questo bisogna rendere merito al professor Filipponi, di non rimandare più a casa i testimoni di Geova che bussavano alla porta del nostro centro. Ci siamo detti che se in un tot di anni avevamo ottenuto circa un 30-35% di procedure di trapianto di fegato senza fare ricorso agli emocomponenti, perché non potevamo dare la stessa chance a pazienti selezionati che per motivi religiosi rifiutavano le trasfusioni di sangue? È stato un processo evolutivo. È un po’ come avviene in Formula 1: le macchine vanno veloci perché hanno dietro tutto un processo di analisi e di sviluppo, sia culturale che tecnologico e operativo’.

Quando si parla di trapianti, impossibile non soffermarsi su temi come decorso e rigetto e sulle differenze tra interventi eseguiti con o senza sangue. ‘Per quanto riguarda il primo aspetto- dice- proprio in questi giorni abbiamo messo insieme un database su 1.000 trapianti di fegato, la casistica più grande che esista fino adesso. Andremo a vedere proprio tanti aspetti collegati alle trasfusioni su questi 1.000 malati, però, basandomi sulla mia esperienza, posso sicuramente dire che in un malato che esce dalla sala operatoria con zero sangue trasfuso rispetto a uno che esce con dieci sacche trasfuse, le differenza si vedono in termini di funzione renale, di funzione respiratoria, di rapidità con cui si può svegliare il paziente, e di altre complicanze come può essere una Transfusion-Related Acute Lung Injury, ovvero una lesione polmonare acuta correlata alla trasfusione, conosciuta come Trali, o un Transfusion-related circulatory overload, il sovraccarico circolatorio indotto dalla trasfusione, noto come Taco. Le differenze ci sono, si vedono sicuramente’.

Il professor Biancofiore fa sapere che i pazienti operati di trapianto possono fare affidamento su una tecnica davvero innovativa e dai risvolti positivi per la propria salute. ‘Qui a Pisa abbiamo inventato una cosa diventata ormai molto di moda, ovvero l’estubazione rapida. In passato, dopo l’intervento, il trapiantato di fegato veniva portato in terapia intensiva e, da protocollo, tenuto addormentato 24 ore e poi si risvegliava. Dal 1997 abbiamo iniziato a svegliarli subito in sala operatoria. Oggi nel nostro continua a leggere sul sito di riferimento