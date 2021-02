Il giornalista sportivo Fabrizio Biasin, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi nel proprio editoriale per il portale TMW.

Le parole di Biasin

“Nella battaglia tra De Laurentiis e Gattuso non ci sono vincitori. Sicuramente si poteva evitare questo caos, bastava non fare niente. E invece dopo qualche sconfitta di troppo si è alzato un polverone mediatico incredibile, eccessivo. De Laurentiis, bravissimo a costruire ma anche abile a distruggere, ha lasciato divampare l’incendio senza prendere in mano la situazione e spegnere le fiamme. E’ normale che un tecnico in corsa su tutti i fronti e con il rinnovo in programma fino ad un mese fa sia abbandonato così? Non lo è, specialmente in una stagione come questa. Il Napoli non gioca un calcio sfavillante e ha più di un problema ma questo non è un valido motivo per buttare tutto in vacca. Ci sono tante assenze e non si può lasciare tutto in mano a chi vuole distruggere”.

The post Biasin: “Questo caos poteva essere evitato, ingiusto abbandonare così Gattuso” appeared first on Calcio Napoli 1926.

