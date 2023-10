Biden: a fianco Israele, sostegno solido. Nessuno approfitti della situazione

“Resto in stretto contatto con Netanyahu”

Roma, 7 ott. (askanews) – “Resteremo in strettissimo contatto con il premier israeliano Netanyahu, io per primo personalmente per seguire gl sviluppi”, ha detto il presidente americano Joe Biden commentando gli attacchi “inconcepibili” di Hamas contro Israele: gli Stati uniti “sono al fianco di Israele di fronte a questi attacchi terroristici, da sempre, siamo stati la prima nazione a riconoscere lo stato di Israele 75 anni fa. Voglio dire chiaramente a chiunque che non è il momento di sfruttare questo attacco a suo vantaggio, il mondo sta guardando”.

“Sono stati uccisi non soltanto soldati ma anche civili”, “intere famiglie nelle proprie case”, Israele “ha diritto a difendersi” e “ci assicureremo che abbia l’aiuto necessario per continuare la difesa”.

Il presidente americano ha detto di aver parlato con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e di aver confermato che il sostegno della sua amministrazione alla sicurezza di Israele “è solido e incrollabile”.