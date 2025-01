Biden a Roma per gli ultimi giorni da presidente Usa: arriverà il 9 gennaio

(Adnkronos) – Tra gli ultimi impegni di Joe Biden come presidente degli Stati Uniti ci sarà una visita ufficiale in Italia. Insieme alla First Lady Jill Biden, il presidente Usa partirà il 9 gennaio alla volta di Roma, dopo aver presenziato ai funerali di stato per l’ex presidente Jimmy Carter. A confermarlo Karine Jean-Pierre, portavoce della Casa Bianca, in un briefing con la stampa.

Joe Biden resterà nella capitale d’Italia fino al 12 gennaio e incontrerà separatamente Sua Santità Papa Francesco, la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Meloni, riferiscono all’Adnkronos fonti bene informate, non parteciperà alla cerimonia di insediamento del 20 gennaio che segnerà il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump. Ma presto, riferiscono le stesse fonti, la premier dovrebbe volare a Washington per un bilaterale con il presidente statunitense.