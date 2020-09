AGI – Primo faccia a faccia in tv tra Donald Trump e lo sfidante Joe Biden senza esclusione di colpi. Il candidato democratico bolla Trump come un “bugiardo” e un “clown“. Il presidente Usa replica: “Non c’e’ nulla di intelligente in te. Ti sei diplomato come ultimo della classe”.

Il botta e risposta è acceso, al limite dell’insulto. Biden rincara la dose: “Sei il peggior presidente che l’America abbia mai avuto”. Mentre Trump aggiunge: “La sinistra radicale ti tiene in pugno”.

Sul coronavirus l’ex vice presidente sferza il leader Usa: “Puoi iniettarti candeggina nel braccio se vuoi”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Biden a Trump, “un bugiardo, un clown”. Il Presidente, “nulla di intelligente in te” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento