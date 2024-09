Biden a Zelensky: la Russia non prevarrà. Harris: al vostro fianco

Il presidente ucraino alla Casa Bianca

Washington, 26 set. (askanews) – Il presidente americano Joe Biden ha ricevuto alla Casa Bianca l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, a cui ha ribadito il sostegno Usa: “Vorrei essere chiaro: la Russia non prevarrà in guerra. La Russia non prevarrà, lo farà l’Ucraina e noi e continueremo a stare al vostro fianco in ogni momento”, ha detto Biden.Anche la vicepresidente e candidata dem alla Casa Bianca ha ribadito il sostegno a Zelensky: “Come ho chiarito nei nostri sei precedenti incontri e durante la brutale aggressione e guerra di Putin contro l’Ucraina – ha detto Kamala Harris – il mio sostegno al popolo ucraino è incrollabile. Sono orgogliosa di stare al fianco dell’Ucraina, continuerò a stare al fianco dell’Ucraina e lavorerò per garantire che l’Ucraina prevalga in questa guerra”.