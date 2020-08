AGI – Donald Trump recupera nei sondaggi anche tra gli afroamericani e lo sfidante democratico, Joe Biden, anticipa il suo ritorno diretto in campo, vola a Pittsburgh, in Pennsylvania, e attacca il presidente Usa, accusandolo di essere un “leader debole” che “ha seminato il caos e fomenta la violenza”. La violenza “va fermata, ma il presidente non è in grado di farlo” incalza Biden, secondo il quale Trump “ha fallito nel proteggere gli americani, e ora vuole spaventarli. Ha peggiorato lo scontro sociale, non l’ha migliorato. E’ incapace di dire la verità e di affrontare i fatti”.

L’ex vice di Barack Obama ha definito Trump “una presenza tossica nel nostro Paese da quattro anni”,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Biden attacca Trump: “Una tossina che fomenta la violenza” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento