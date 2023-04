Biden: “Come è bello essere di nuovo in Irlanda”

Presidente Usa ha così iniziato suo discorso al parlamento

Roma, 13 apr. (askanews) – “È così bello essere di nuovo in Irlanda”: così ha iniziato il presidente americano Joe Biden il suo storico discorso al parlamento irlandese dove è arrivato con quasi due ore in ritardo rispetto alla tabella di marcia accolto da una prolungata standing ovation. “Sono a casa”, ha aggiunto in irlandese. “Vorrei solo poter rimanere più a lungo”, ha detto ancora il presidente americano prima di fare riferimento agli antenati irlandesi suoi e anche dell’amico Barack Obama che “come calzolai si recarono negli Stati Uniti per una vita migliore” senza poter minimamente immaginare che “la loro progenie avrebbe dato due presidenti” all’America.

“Queste storie sono al centro di ciò che unisce l’Irlanda e l’America. Parlano a una storia, definita dai nostri sogni, parlano a un presente scritto dalla nostra responsabilità condivisa e parlano al nostro futuro prossimo per illimitate possibilità condivise”, ha sottolineato Biden.

E’ la quarta volta che un presidente degli Stati Uniti si rivolge al parlamento irlandese. John F Kennedy era stato il primo quasi 60 anni fa. Al parlamento di Dublino oggi sono presenti anche Bertie Ahern, un architetto dell’Accordo del Venerdì Santo, insieme all’ex presidente irlandese Mary Macaleese e all’ex leader dello Sinn Fein Gerry Adams.

