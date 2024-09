Biden con Kamala Harris in Pennsylvania: sarà un presidente storico

“Crede come me nei sindacati spina dorsale dell’economia Usa”

Roma, 3 set. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che la vicepresidente Kamala Harris, candidata dem nella corsa alla Casa Bianca sarà “un presidente storico” e “favorevole ai sindacati”, durante un comizio elettorale a Pittsburgh, in Pennsylvania, in occasione del Labor Day.Biden e Harris hanno partecipato per la prima volta insieme alla campagna elettorale nello Stato chiave, mostrandosi pubblicamente uniti dopo che lei lo ha sostituito come candidato contro Donald Trump e ha ravvivato le speranze elettorali dei Democratici, davanti a numerosi membri dei sindacati.”Vi prometto che se eleggerete Kamala Harris presidente, sarà la migliore decisione che abbiate mai preso – ha detto Biden – Kamala crede come me che i sindacati siano la spina dorsale di questa economia”.