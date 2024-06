biden-“confuso”,-trump-“bugiardo”:-cosa-è-successo-nel-primo-duello-tv-per-usa-2024

Accuse su politica e vicende personali, tra inciampi e falsità

Roma, 28 giu. (askanews) – Una stretta di mano iniziale, poi la sfida senza esclusione di colpi, con scambi di accuse reciproche, una palpabile animosità personale e toni alti, su questioni politiche e vicende personali, su aborto, economia, sicurezza delle frontiere, fisco, condanne penali. Il primo duello televisivo tra Joe Biden e Donald Trump in vista delle elezioni presidenziali di novembre, durato 90 minuti, si è consumato così tra il tentativo dell’attuale presidente di far valere la sua linea e le ripetute false affermazioni del magnate repubblicano sul 6 gennaio, sul debito nazionale, sul fatto di essere stato a capo della ‘più grande economia’ nella storia del Paese. Biden, sottolinea la stampa americana, ha iniziato con voce roca e bassa, il risultato – secondo la sua campagna – di un brutto raffreddore. A volte ha borbottato, è rimasto senza parole o ha perso il filo dei pensieri, apparendo un po’ ‘confuso’: insomma, una performance che difficilmente riuscirà a placare i timori dei democratici e di molti americani nei confronti dell’81enne presidente. Da parte sua, il 78enne Trump ha parlato con forza e alzando la voce, ma scadendo spesso in alcune ‘falsità’.

Biden ha descritto Trump come ‘il peggior presidente della storia americana’, citando il consenso degli storici. L’avversario ha risposto esaltando le virtù storiche dei suoi tagli fiscali. ‘Nessuno ha mai tagliato le tasse come noi. Abbiamo tagliato le tasse quattro volte’, ha detto lo sfidante repubblicano del presidente, che ha risposto spesso a domande semplici – sull’economia, sull’aborto o sulla crisi degli oppioidi – con risposte non consequenziali sull’immigrazione o sulla Cina. L’ex presidente ha anche ripetutamente diffuso false affermazioni sull’aborto, sull’ambiente e sul confine, senza che i moderatori della Cnn siano riusciti a verificare o ad obiettare i fatti raccontati in tempo reale.

Trump ha citato due volte Hunter Biden, il figlio del presidente condannato questo mese per tre reati legati all’acquisto di una rivoltella nel 2018 mentre era presumibilmente dipendente dalla droga. Il tycoon repubblicano, che il mese scorso è diventato il primo ex presidente a essere condannato per atti criminali, ha etichettato il figlio di Biden come un ‘criminale condannato’. Un’accusa a cui anche l’inquilino della Casa Bianca ha risposto ricordando le vicende personali dell’avversario. Biden ha fatto riferimento alle condanne penali di Trump, dicendo che aveva fatto ‘sesso con una pornostar’, Stormy Daniels, mentre sua moglie era incinta, cosa che Trump ha negato, e affermando che il suo avversario è stato ritenuto civilmente responsabile per ‘aver molestato una donna in pubblico’. ‘Hai la morale di un gatto randagio’, ha aggiunto.

A inizio del dibattito, Biden si è scagliato contro Trump riguardo alle sue politiche fiscali. ‘Finalmente abbiamo battuto Medicare’, ha poi detto. E a una domanda sulla sicurezza sociale, ha sostenuto che una tassa sui milionari manterrebbe il sistema solvibile senza danneggiare chiunque guadagni meno di 400.000 dollari all’anno. ‘L’idea che non abbiamo bisogno di proteggere gli anziani è ridicola’, ha quindi precisato Biden, pubblicizzando i benefici dell’Affordable Care Act.

Biden ha parlato piano, mentre esaltava i suoi successi economici, dicendo di avere salvato il Paese dalla ‘caduta libera’ e dal ‘caos’ quando ha preso il posto di Trump nel 2021. Si è schiarito la voce più volte. Il magnate repubblicano lo ha ascoltato con un’espressione perplessa e ha replicato vantandosi dello stato dell’economia durante il suo mandato, dicendo che ‘tutto è andato alla grande’. Inoltre, ha incolpato Biden per l’aumento dei prezzi che ha frustrato gli americani. L’inflazione sta uccidendo il nostro Paese’, ha commentato. ‘Ci sta assolutamente uccidendo.’ I due candidati si sono scontrati anche sull’aborto. Biden ha accusato Trump di aver eroso il diritto all’aborto dopo che i tre repubblicani alla Corte Suprema hanno votato per annullare il caso Roe v. Wade, che aveva riconosciuto il diritto costituzionale all’aborto a livello nazionale. L’inversione di rotta ha dato energia a molti elettori che sostengono il diritto all’aborto e ha contribuito a rafforzare le vittorie democratiche nelle elezioni di medio termine del 2022. ‘È stata una cosa terribile quello che hai fatto’, ha detto Biden, rivolgendosi al suo rivale e impegnandosi a ripristinare la legge se gli fosse stato concesso un secondo mandato, pur senza spiegare come.

Trump, da parte sua, ha respinto le accuse di Biden affermando che la sua presidenza ha restituito la questione dell’aborto al popolo attraverso le leggi statali. Ha detto di sostenere le eccezioni al divieto di aborto per stupro, incesto e la vita della madre, e ha ripetuto la sua falsa affermazione secondo cui Biden sostiene l’aborto fino e dopo la nascita. ‘Pensiamo che i democratici siano i radicali, non i repubblicani’, ha detto Trump. ‘Quello che ho fatto è stato mettere in tribunale tre giudici della Corte Suprema e loro hanno ucciso Roe’, ha insistito. ‘In questo momento, sono gli Stati a controllarlo, e questa è la volontà del popolo’, ha aggiunto, affermando falsamente che la fine delle protezioni previste dalla Roe v Wade era qualcosa che ‘tutti volevano’.

Il candidato repubblicano ha quindi spostato la dibattito sull’immigrazione clandestina. A questo proposito ha definito Biden un bugiardo che presenta disinformazione. Ha sostenuto che ‘milioni di persone’ stanno attraversando il confine e stanno ricevendo benefici di sicurezza sociale – un’affermazione senza prove. Trump ha anche sostenuto che il problema degli oppioidi potrebbe essere ricondotto alla produzione di fentanil in Cina, contrabbandato negli Stati Uniti attraverso il confine meridionale. L’attuale presidente democratico ha risposto ricordando che una sua proposta per aumentare la tecnologia e il personale alla frontiera è stata respinta dai repubblicani al Congresso per volere di Trump.

I due candidati hanno quindi espresso una diversa visione della guerra in Ucraina. Biden ha definito Vladimir Putin un criminale di guerra che estenderebbe il conflitto in Ucraina ai vicini Stati membri della Nato, come la Polonia. Trump, da parte sua, ha definito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ‘il più grande venditore del mondo’ ed ha attaccato Biden sulla guerra in Medio Oriente, dicendo che è ‘diventato come un palestinese, ma molto cattivo’.

Quindi, l’ex presidente repubblicano ha negato le sue responsabilità sull’insurrezione del 6 gennaio. Pressato sul suo ruolo, ha detto di aver incoraggiato le persone ad agire ‘pacificamente e patriotticamente’, poi ha cambiato subito argomento per lanciare un attacco all’ex presidente della Camera Nancy Pelosi, sostenendo che proprio Pelosi avrebbe avuto la responsabilità di aver respinto le truppe della Guardia nazionale. Quindi ha detto che Biden dovrebbe ‘vergognarsi’ per il modo in cui sono stati trattati gli imputati del 6 gennaio. Biden ha accolto questa affermazione con un’espressione esasperata, una costante del suo dibattito. ‘L’unica persona su questo palco che è un criminale condannato è l’uomo che sto guardando in questo momento’, ha detto Biden del suo rivale.

Cercando di fugare le perplessità sulla sua età avanzata, l’attuale presidente ha quindi messo in luce una serie di risultati politici e ha affermato che Trump è ‘tre anni più giovane e molto meno competente’. Il presidente ha anche usato una sua risposta su questo tema per schiaffeggiare Trump per aver parlato male degli Stati Uniti. ‘L’idea che siamo una specie di paese in fallimento? Non ho mai sentito un presidente parlare così prima d’ora’, ha detto Biden. Mentre, nella sua replica, Trump ha detto di essere in buona forma esattamente come 25 anni fa e forse ‘anche un po’ più leggero’, aggiungendo di avere superato brillantemente i test cognitivi.

Al magnate repubblicano, infine, è stata chiesta tre volte una risposta sulle sue intenzioni riguardo all’esito delle elezioni. Più volte Trump ha sottolineato che accetterebbe i risultati ‘se si trattasse di elezioni giuste, legali e buone’, ma non ha dato una risposta certa. E Biden ha replicato: ‘Dubito che lo accetterai; sei un tale piagnucolone’.