Biden conquista 306 grandi elettori, Trump  232, Nel 2016 stessi numeri, all’inverso

AGI – Dieci giorni dopo l’Election Day, il conteggio delle schede in Usa continua ma tutti gli Stati hanno ora assegnati, in base alle previsioni dei grandi network americani, i loro grandi elettori: il presidente eletto, Joe Biden, ne ha conquistati 306 (per aggiudicarsi la Casa Bianca ne bastano 270), mentre il presidente uscente, Donald Trump, ne ha ottenuti 232.

Curiosamente è lo stesso risultato che nel 2016, ma con attribuzione inversa: 4 anni fa, la democratica Hillary Clinton uscì sconfitta con 232 grandi elettori rispetto ai 306 conquistati da Trump.

Oltre alla Georgia-Stato tradizionalmente repubblicano,

