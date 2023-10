Biden: è terrorismo, Hamas pagherà. Siamo con Israele, ha il dovere di rispondere

Il presidente Usa: sono morti almeno 14 americani e ci sono americani tra gli ostaggi

Roma, 10 ott. (askanews) – “Hamas ha unico scopo, quello di assassinare il popolo ebraico. E’ il male vero e proprio. Hamas non difende il diritto all’autodeterminazine, diffonde il terrore, dovranno pagarne il prezzo”, ha detto il presidente americano Joe Biden. “Le mani insanguinate di Hamas” “pagheranno” per quello che hanno fatto, “Israele ha il dovere di rispondere”. “Noi siamo accanto a Israele”, ha aggiunto.

“Hamas non offre altro che terrore e spargimento di sangue”. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden dalla Casa Bianca. Ha poi aggiunto, in un silenzio pesante in sala, che almeno 14 americani sono stati uccisi negli attacchi e ci sono cittadini americani tra gli ostaggi.

“Ci sono americani tra gli ostaggi e abbiamo esperti del governo che si stanno consultando con controparti israeliane per il recupero degli ostaggi. La mia priorità è garantire la sicurezza di tutti, dobbiamo anche rafforzare la nostra deterrenza”, ha detto il presidente americano.

“Vediamo una brutalità impressionante quella di Hamas che riporta alla memoria le peggiori pagine della storia, questo è terrorismo, ma purtroppo per il popolo ebraico non è nuovo” e “dobbiamo essere chiari: siamo con Israele, noi siamo con Israele”, ha detto il presidente americano Joe Biden.

“Faremo in modo che Israele abbia tutto quanto ha bisogno per difendere i suoi cittadini e rispondere a questo attaco”, perché “non c’è scusa alcuna per il terrorismo”, ha aggiunto.

“Israele ha il diritto e il dovere di rispondere ad attacchi”, “ho parlato con Netanyahu e ho detto che l’espierenza degli Stati uniti è di essere rapidi e decisi nella risposta”, “sosteniamo il popolo di Israele che sta soffrendo tante perdite” e “stiamo garantendo di dare munizioni e intercettori per fornire Iron Dome” in modo che “Israele abbia tutte le risorse necessarie per diferendere i propri cittadini” e “adotteremo misure urgenti per rispondere anche alle altre esigenze”. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden parlando del conflitto tra Israele ed Hamas, una questione “non di partito” ma di “sicurezza del mondo, degli Stati uniti”. “Chiunque voglia trarre vantaggio da questa situazione è bene sappia che ho una sola cosa da dirgli, no non lo fate, non lo fate”, ha detto il presidente americano Joe Biden avvertendo i Paesi interessati a inserirsi nel conflitto.

“I nostri cuori potrebbero essere spezzati ma la nostra determinazione è netta”, ha aggiunto.