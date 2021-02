Biden è un presidente che non ha paura di soffrire, dice Emily Tamkin

Il rapporto che modo il passaggio di testimone fra Trump e Biden influenzerà i rapporti fra Usa e Europa? Di questo e della nuova stagione politica americana, ne abbiamo parlato con Emily Tamkin redattrice britannica del New Statesman. Tamkin è occupata di affari esteri per Foreign Policy, BuzzFeed News e Washington Post. I suoi lavori sono stati pubblicati anche da Columbia Journalism Review, The Economist, Politico, Prospect e Slate. La giornalista, che si occupa di politica straniera e in particolare quella statunitense, sarà ospite di Internazionale a Ferrara, il festival organizzato dal settimanale Internazionale e dal Comune di Ferrara. Tamkin parteciperà sabato 20 febbraio alle 16 in diretta streaming dalla pagina facebook del giornale al panel realizzato in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea “Amici come prima”.

