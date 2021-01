Biden: “Entro l’estate dosi di vaccino per tutti gli americani”

AGI – A fine dell’estate o all’inizio dell’autunno, ci saranno abbastanza dosi di vaccino contro il Covid-19 per inoculare 300 milioni di americani, praticamente tutta la popolazione americana.

Lo ha assicurato il presidente Usa, Joe Biden, parlando in una conferenza stampa dedicata ai provvedimenti per potenziare la campagna di vaccinazione che, a suo dire, era in una “situazione peggiore” di quanto pensato, prima del suo insediamento. Il presidente ha annunciato un potenziamento della campagna di vaccinazione negli Stati Uniti, con l’acquisto di 200 milioni di dosi aggiuntive dei seri di Pfizer e di Moderna che dovranno essere disponibili per l’estate.

