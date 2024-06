biden:-gli-uomini-del-d-day-sapevano-per-cosa-vale-la-pena-morire

L’omaggio del presidente Usa a 80 anni dallo sbarco in Normandia

Milano, 6 giu. (askanews) – “Gli uomini che hanno combattuto qui sono diventati eroi. Non perché fossero i più forti o i più duri, o fossero i più feroci – sebbene lo fossero – ma perché è stata affidata loro una missione audace, sapendo, ognuno di loro sapeva, che la probabilità di morire era reale. Ma lo hanno fatto comunque. Sapevano, al di là di ogni dubbio, che ci sono cose per cui vale la pena combattere e morire. Vale la pena la libertà, vale la democrazia, vale la pena l’America, vale la pena il mondo”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden rendendo omaggio a coloro che, combattendo nel D-Day, “sono diventati eroi” perché sapevano “che ci sono cose per cui vale la pena combattere e morire”, durante la cerimonia statunitense per commemorare l’80° anniversario dello sbarco alleato sul le spiagge della Normandia.