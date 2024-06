biden-grazia-migliaia-di-soldati-gay-condannati-per-“sodomia”

ROMA – Joe Biden ha graziato migliaia di veterani statunitensi, condannati per oltre sessant’anni in base a una legge militare che vietava il sesso gay. La decisione del presidente degli Stati Uniti consentirà ai soldati LGBTQ+ condannati per crimini basati esclusivamente sul loro orientamento sessuale di richiedere un certificato di grazia, e poi anche tutti i bonus di congedo a cui non avevano avuto accesso a causa delle condanne.

“Oggi correggo un torto storico – ha detto Biden – usando la mia autorità di clemenza per perdonare molti ex membri del servizio militare che sono stati condannati semplicemente per essere se stessi. Nonostante il loro coraggio e il loro grande sacrificio, migliaia di soldati LGBTQ+ sono stati costretti a lasciare l’esercito a causa del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere. Alcuni di questi americani patriottici sono stati sottoposti alla corte marziale e hanno portato il peso di questa grande ingiustizia per decenni”.

L’articolo 125 del Codice di giustizia militare americano, in vigore dal 1951 al 2013, criminalizzava la sodomia, anche tra adulti consenzienti. Perché negli anni 50 i gay impiegati nel governo federale erano visti come un rischio per la sicurezza, nel timore che il loro orientamento sessuale li rendesse vulnerabili al ricatto.

