Biden ha avvertito Putin che qualcuno in Russia stava progettando un disastro aereo negli Stati Uniti

ROMA – Quando la scorsa estate alcune spedizioni di merci dall’aspetto innocuo hanno iniziato a prendere fuoco negli aeroporti e nei magazzini in Germania, Gran Bretagna e Polonia, a Washington e in Europa non c’erano dubbi sul fatto che dietro al sabotaggio ci fosse la Russia. Ma ad agosto, i funzionari della Casa Bianca hanno ottenuto informazioni di intelligence che suggerivano che Mosca avesse in mente un piano molto più ampio: portare la guerra dall’Ucraina alle coste americane, progettando un disastro aereo.

Il punto, scrive il New York Times nella sua ricostruzione, “era come inviare un avvertimento all’unico uomo che avrebbe potuto fermare il piano: il presidente russo Vladimir Putin”. Che probabilmente non ne era a conoscenza.

In una serie di briefing nella Situation Room, i principali collaboratori del presidente Biden hanno esaminato i dettagli delle conversazioni tra alti funzionari del GRU, il braccio armato dell’intelligence militare russa, che descrivevano spedizioni di prodotti di consumo che hanno preso fuoco. Una volta capito come i pacchi superavano i sistemi di controllo del trasporto aereo e quanto tempo impiegavano a essere spediti, il passo successivo doveva essere quello di imbarcarli su aerei diretti negli Stati Uniti e in Canada, dove avrebbero innescato incendi una volta a terra. Ma la preoccupazione era proprio la sicurezza aerea. “Il rischio di un errore catastrofico era chiaro”, ha affermato in una recente intervista il segretario alla sicurezza interna, Alejandro Mayorkas.

Dietro le quinte, i funzionari della Casa Bianca hanno tentato in tutti i modi di capire se Putin avesse ordinato o fosse a conoscenza del complotto, o se fosse stato tenuto all’oscuro.

Biden ha dato mandato al suo consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, e il direttore della CIA, William J. Burns, di inviare una serie di avvertimenti ai principali collaboratori di Putin. Come ha raccontato un alto funzionario, è stato necessario un percorso molto accidentato per garantire che il messaggio arrivasse infine alle orecchie di Putin e si sedimentasse.

Il nocciolo dell’avvertimento era che se il sabotaggio avesse causato vittime in aria o a terra, gli Stati Uniti avrebbero ritenuto la Russia responsabile di “aver favorito il terrorismo”. Senza specificare quale sarebbe stata la risposta.

Le fonti del Nyt dicono che l’avvertimento è arrivato. E sembra aver avuto l’effetto desiderato: l’ondata di incendi in Europa è cessata, almeno per ora. Ma non è chiaro se sia stato Putin a ordinare di fermarli, o per quanto tempo. Ed è possibile, dicono i funzionari, che la Russia ne stia approfittando per costruire dispositivi migliori e meno identificabili.

Diversi funzionari hanno affermato di sospettare che il complotto potesse essere opera di ufficiali del GRU che stavano rispondendo a ordini generali per aumentare la pressione sugli Stati Uniti e sui suoi alleati della NATO. Ciò sarebbe coerente, hanno affermato, con i tentativi passati di creare una "negazione plausibile" per Putin nel caso in cui l'operazione andasse male.