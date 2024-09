Biden: “Harris leader, con Trump non c’è stata storia”. Obama: “Ha visione e forza”

(Adnkronos) – “Non c’è stata storia” nell’acceso dibattito tra Kamala Harris e Donald Trump. E’ la convinzione espressa dal presidente Usa Joe Biden, che ha seguito il duello da un albergo di New York, secondo quanto riferisce la Cnn. “L’America ha potuto vedere stasera la leader con cui sono stato orgoglioso di lavorare per tre anni e mezzo. La vicepresidente Harris ha dimostrato di essere la scelta migliore per guidare la nostra nazione in avanti. Non torneremo indietro”, ha scritto su X.

“Stasera abbiamo visto in prima persona chi ha la visione e la forza per far progredire questo Paese invece di dividerci. Kamala Harris sarà un presidente per tutti gli americani. Mettiamoci al lavoro”, le parole su X dell’ex presidente americano Barack Obama, dopo la conclusione del dibattito.

E tra i tanti messaggi c’è anche quello dell’aspirante first gentleman. “Ti avevo detto che eri pronta. Hai vinto il dibattito”, dice Doug Emhoff che ha elogiato la moglie Kamala Harris alla fine del duello con Trump. “Aspetta, ma non abbiamo ancora vinto nulla, giusto? Quindi, dobbiamo prendere questa energia, dobbiamo prendere questo slancio – ha esortato il marito della vice presidente -. E lei ha mostrato a tutti, soprattutto a Donald Trump, cos’è un vero leader. Ora prenderemo questo slancio per i prossimi 55 giorni in modo che io possa chiamare mia moglie il prossimo presidente degli Stati Uniti”.