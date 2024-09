Biden, Harris, Trump e Vance al Memoriale per l’11 settembre

In silenzio uno accanto all’altro nel 23esimo anniversario

New York, 11 set. (askanews) – Il presidente Usa Joe Biden, la vicepresidente Kamala Harris, ma anche l’ex presidente Donald Trump e il senatore dell’Ohio J.D. Vance, scelto come suo vice nella corsa alla Casa Bianca, insieme al Memoriale dell’11 settembre a New York, per ricordare il 23esimo anniversario dell’attacco terroristico.Nelle immagini si vedono i quattro in piedi nel momento di silenzio e raccoglimento, separati dall’ex sindaco di New York Michael Bloomberg, nella piazza dove sorgevano le Torri Gemelle, nel momento in cui il primo e subito dopo il secondo aereo colpirono gli edifici. Avversari per la campagna elettorale e all’indomani del dibattito Harris-Trump, i quattro si sono stretti la mano.