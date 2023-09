Biden in Florida: nessuno può negare la crisi climatica

Il presidente Usa ha constatato i danni dell’uragano Idalia

Roma, 3 set. (askanews) – Il presidente statunitense Joe Biden ha affermato che nessuno può più negare l’impatto della crisi climatica dopo aver visitato la Florida questa notte e aver esaminato i danni lasciati dall’uragano Idalia.

Parlando ai giornalisti davanti ad alberi caduti e detriti, l’inquilino della Casa Bianca ha sottolineato gli eventi meteorologici estremi e i disastri di quest’anno. “Nessuno può negare l’impatto della crisi climatica”. “Basta guardarsi intorno nella nazione e nel mondo per questo motivo. Inondazioni storiche, siccità intensa, caldo estremo, incendi mortali che causano danni gravi come non avete mai visto prima”, ha aggiunto.

La visita di Biden in Florida arriva dopo il passaggio dell’uragano Idalia che ha lasciato una scia di danni sulla costa del Golfo dello Stato, tra cui inondazioni devastanti, edifici distrutti, alberi e linee elettriche abbattuti.

In quello che è stato ampiamente visto come un affronto, il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, non ha incontrato Biden ieri poiché il suo portavoce ha affermato che la sua visita poteva ostacolare gli sforzi di ripresa in tutto lo Stato.