Biden: l’Egitto aprirà valico Rafah. Aiuti a Gaza forse da venerdì

Ma il passaggio non servirà per evacuare la popolazione

Roma, 19 ott. (askanews) – Si partirà probabilmente già da venerdì: dopo l’accordo con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e il primo ministro Benjamin Netanyahu gli aiuti umanitari verso la Striscia di Gaza potrebbero iniziare a passare dal valico di Rafah domani, secondo quanto annunciato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden di ritorno da Israele. “Ha accettato di… far passare fino a 20 camion per cominciare”, ha detto Biden dall’Air Force One chiarendo, però, che i civili non potranno evacuare da Gaza attraverso Rafah.

“Al-Sisi merita un vero elogio perché è stato molto accomodante”, ha detto Biden, aggiungendo che il presidente egiziano è stato “onesto” e “molto collaborativo”, ma l’Egitto deve ancora riparare la strada attraverso il confine che è stata distrutta dagli attacchi aerei israeliani, ha aggiunto. Il presidente americano ha però avvertito sugli aiuti: “Se Hamas li confisca, non li lascia passare… allora finirà” l’apertura del valico.

Più di 200 camion e circa 3.000 tonnellate di aiuti sono posizionati presso o nelle vicinanze del valico di Rafah, ha affermato il capo della Mezzaluna Rossa per il Nord Sinai, Khalid Zayed. Il presidente americano ha spiegato che l’Onu distribuirà gli aiuti nella Striscia di Gaza e che una seconda tranche sarà possibile a seconda di “come andrà” il primo passaggio.

Le forniture arriveranno sotto la supervisione delle Nazioni Unite, ha confermato il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry alla televisione Al-Arabiya, spiegando anche che gli stranieri e i cittadini con doppia cittadinanza potrebbero essere lasciati passare “a condizione che il passaggio funzioni normalmente e la struttura (di passaggio) sia stata riparata”.

Dal canto suo Israele, ha fatto sapere che “non ostacolerà” le consegne di cibo, acqua o medicine dall’Egitto, purché siano limitate ai civili nel sud della Striscia di Gaza e non vadano ai terroristi di Hamas”.