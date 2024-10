Biden: Milton potrebbe essere peggior uragano in Florida da un secolo

Il presidente Usa rinvia il viaggio in Germania e Angola

Roma, 8 ott. (askanews) – L’uragano Milton, la tempesta di categoria 4 che si sta dirigendo verso il Sud-Est degli Stati Uniti, potrebbe essere il peggiore a colpire la Florida da un secolo a questa parte, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. “Se Dio vuole non lo sarà, ma questo è ciò che si prospetta in questo momento” ha dichiarato durante una riunione alla Casa Bianca.Biden ha raccomandato ai residenti delle aree dello Florida in cui è stato ordinato alla gente di andarsene di “evacuare subito”, aggiungendo: “È una questione di vita o di morte”. Il presidente ha anche rinviato il suo viaggio in Germania e in Angola a causa di Milton; sarebbe dovuto partire per Berlino il 10 ottobre, per poi recarsi in Angola, tornando negli Stati Uniti il 15 ottobre.