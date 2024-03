Biden: nei prossimi giorni paracaduteremo aiuti a Gaza

Cerchiamo accordo, serve cessate il fuoco immediato

Roma, 2 mar. (askanews) – “Nei prossimi giorni, gli Stati Uniti effettueranno lanci di aiuti a Gaza, raddoppieranno i nostri sforzi per aprire un corridoio marittimo ed espanderanno le consegne via terra”. Lo fa sapere il presidente americano Joe Biden, in un post su X.

“Gli aiuti che affluiscono a Gaza non sono affatto sufficienti. Dobbiamo tutti fare di più. E gli Stati Uniti faranno di più”. “Stiamo cercando di raggiungere un accordo tra Israele e Hamas sulla restituzione degli ostaggi e un cessate il fuoco immediato a Gaza per almeno le prossime sei settimane, per consentire il flusso di aiuti attraverso l’intera Striscia di Gaza, non solo per il sud ma l’intera Striscia di Gaza” ha detto il presidente Biden.

Nell’incontro, si legge in una nota della Casa Bianca, Meloni e Biden “hanno discusso degli sviluppi in Medio Oriente, compresa l’importanza di prevenire un’escalation a livello regionale”. Entrambi “hanno riaffermato il loro impegno a favore del diritto di Israele all’autodifesa in linea con il diritto internazionale” e “hanno sottolineato l’urgente necessità di aumentare le consegne di assistenza umanitaria salvavita in tutta Gaza”.