Biden: non discuto più come una volta, ma so come fare questo lavoro

Il presidente dopo il confronto tv con Trump

Roma, 28 giu. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden chiarisce che ha tutte le intenzioni di rimanere nella corsa alla Casa Bianca, nonostante la disastrosa performance nel dibattito contro Donald Trump che ha scatenato il panico tra i Democratici.”Non cammino con la stessa facilità di una volta, non parlo con la stessa scioltezza di una volta, non discuto bene come una volta, ma so quello che so: so come dire la verità”, ha detto Biden in un comizio gremito di sostenitori in North Carolina. “So come fare questo lavoro. So come portare a termine le cose. So che, come milioni di americani sanno, quando si viene abbattuti, ci si rialza” ha aggiunto Biden. Il candidato Democratico ha intenzione di partecipare al secondo dibattito con Trump nel prossimo settembre: è quanto riporta la Cnn, citando fonti vicine al Presidente uscente. Le fonti hanno ammesso che la prova di Biden nel primo confronto con Trump è stata “mediocre”, ma che il Presidente ha intezione di andare avanti.