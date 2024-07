“biden-non-è-in-cura-per-parkinson.-continua-la-campagna-elettorale”

La Casa Bianca: “Fatti tutti i controlli medici di routine”

Washignton DC, 8 lug. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden “continuerà” la sua campagna elettorale e terrà “una conferenza stampa alla fine del summit NATO”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre nel corso di un briefing alla Casa Bianca.

La portavoce ha dovuto nuovamente rispondere a una serie di domande serrate sulla salute di Biden, confermando che il presidente americano ha fatto tutti i controlli di routine all’inizio dell’anno, compreso un neurologo e “ha visto tre volte un urologo”.

Jean-Pierre ha anche smentito che il presidente sia in cura per il morbo di Parkinson: “Il Presidente è stato curato per il Parkinson? No. È in cura per il Parkinson? No, non lo è. Sta assumendo farmaci per il Parkinson? No”, ha detto la portavoce.

Il presidente Biden ha confermato oggi per iscritto che continuerà a restare in gara per la corsa alla Casa Bianca, che terrà un comizio in Michigan venerdì e chi non è d’accordo con la sua candidatura lo può sfidare al congresso.