Biden onora Springsteen: “alcune persone sono nate per correre”

Il presidente lascia intendere che cercherà un secondo mandato

Roma, 22 mar. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha utilizzato una cerimonia alla Casa Bianca in onore di artisti e accademici per abbandonare la sua ultima indicazione che cercherà la rielezione il prossimo anno, descrivendo il premiato Colson Whitehead come “l’unico romanziere a vincere il Premio Pulitzer per opere consecutive”, prima di aggiungere, “Sto cercando di ripetermi anch’io.”

Biden non ha annunciato formalmente la sua candidatura per la rielezione per il 2024, ma ha indicato che cercherà un secondo mandato. All’evento di martedì, Biden ha affermato che il paese ha beneficiato del duro lavoro dei premiati. “Siamo una nazione, una grande nazione in gran parte a causa del potere delle arti e delle discipline umanistiche che è impresso nel DNA dell’America”, ha detto Biden, secondo quanto riportato dal Washington Post.

L’evento ha celebrato i destinatari delle medaglie nazionali delle arti del 2021 e delle medaglie nazionali delle discipline umanistiche del 2021 e ha dato a Biden la possibilità di alcuni momenti spensierati con noti destinatari di celebrità.

Bruce Springsteen, il rocker nato nel New Jersey e vincitore del Grammy, è stato tra i destinatari delle medaglie nazionali delle arti. All’evento Biden ha descritto Springsteen come un “cronista della vita americana, della resilienza, della speranza e dei sogni”. Biden ha anche pubblicizzato la lunga carriera di Springsteen, iniziata decenni fa quando era un adolescente e che è cresciuta fino a includere 3.000 concerti in tutto il mondo.

“Bruce, alcune persone sono appena nate per correre, amico”, ha detto Biden, riferendosi a una delle canzoni più famose di Springsteen.

Un’altra vincitrice della National Medal of Arts è stata Mindy Kaling, l’attrice e scrittrice comica il cui lavoro è stato presentato in “The Office” della NBC, ambientato nella città natale di Biden, Scranton, Pennsylvania.

Biden ha preso in giro l’attrice che interpretava Selina Meyer, la maldestra vicepresidente diventata comandante in capo in “Veep” della HBO. Biden, lui stesso un ex vicepresidente una volta soprannominato “la Lamborghini delle gaffe”, ha salutato il premiato come “la mia amica presidente Julia Louis-Dreyfus”. Quindi, Biden e ha aggiunto: “Più tardi parlerò con Julia per capire se le piaceva essere vicepresidente o meglio presidente. Devo capirlo”.

Altri vincitori delle medaglie nazionali delle arti del 2021 includono la stilista Vera Wang, la cantante Gladys Knight, l’artista Judith Francisca Baca; il pittore Antonio Martorell-Cardona; l’educatore artistico e attivista LGBTQI+ Fred Eychaner; il musicista José Feliciano; il produttore Joan Shigekawa; il Billie Holiday Theatre; e l’Associazione Internazionale dei Neri nella Danza.

Whitehead, vincitore della National Humanities Medal, aveva precedentemente vinto il Pulitzer per il suo romanzo del 2016, “The Underground Railroad”, e per il suo libro del 2019, “The Nickel Boys”. Altri vincitori delle medaglie nazionali delle scienze umane del 2021 riconosciute martedì includevano il poeta e autore Richard Blanco, lo storico sociale Earl Lewis, i romanzieri Ann Patchett e Amy Tan, la scrittrice Tara Westover, il biografo Walter Isaacson, l’educatrice Henrietta Mann, Native America Calling e l’antropologa Johnnetta Betsch Cole, l’ex presidente dello Spelman College e la prima donna di colore a detenere quel titolo.

Anche Elton John, uno dei musicisti preferiti di Biden, ha ricevuto la National Humanities Medal 2021, ma ha ricevuto la sua medaglia quando si è esibito alla Casa Bianca lo scorso settembre.

