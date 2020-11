Biden potrebbe annullare il ritiro di 12 mila soldati dalla Germania

AGI – Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, potrebbe annullare, almeno parzialmente, il ritiro di 12 mila soldati statunitensi dalla Germania annunciato da Donald Trump. È quanto emerge dalle anticipazioni dei suoi consiglieri della Difesa. L’ex numero tre del Pentagono, Michele Flournoy, papabile per guidare il ministero della Difesa della nuova amministrazione, lo aveva persino in parte predetto in una conferenza già lo scorso agosto. Alla domanda sul piano di ritiro durante l’Aspen Security Forum, aveva sottolineato che “se avremo una nuova amministrazione, la prima cosa che farà sarà riesaminare la posizione militare nel mondo”. “Spero che il ritiro non sarà completamente attuato,

