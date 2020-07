AGI – Si parla tanto di Kamala Harris ed Elizabeth Warren ma è all’ex ambasciatrice all’Onu ed ex advisor per la sicurezza nazionale di Barack Obama, Susan Rice, che Joe Biden starebbe guardando con particolare interesse come papabile candidata alla vice presidenza nel ticket democratico. Biden e Rice si conoscono da anni, hanno già lavorato insieme alla Casa Bianca e secondo i bene informati tra loro c’è un grande feeling. Biden ha promesso di correre con una donna e che sia pronta per la presidenza “dal primo giorno”.

Da ambasciatrice a Palazzo di Vetro (dal 2009 al 2013),

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Biden, Rice e la sorpresa d’ottobre proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento