AGI – Fracking è la parola chiave degli ultimi giorni che restano della serrata campagna elettorale americana. Il candidato democratico, Joe Biden, nell’ultimo dibattito televisivo si è lasciato andare ad un “no ai sussidi all’industria petrolifera”. Per il suo rivale, il presidente uscente Donald Trump, in quei secondi si è concretizzato “l’errore più grave della campagna elettorale di Biden”. E ora cerca di monetizzarlo al massimo in termini di voti, con i democratici che si affrettano a tentare di chiarire con comunicati stampa e persino con l’intervento di Kamala Harris.

Biden scivola sul petrolio, Trump ci si tuffa

