Biden si scaglia contro “estremisti” repubblicani del Maga

(Adnkronos) – Il presidente americano Joe Biden si è scagliato contro “gli estremisti del Maga” nel partito repubblicano. “In America sta avvenendo qualcosa di pericoloso. C’è un movimento estremista che non condivide le basi della nostra democrazia: il movimento Maga”, ha detto Biden in un comizio a Tempe, in Arizona, usando l’acronimo Make America Great Again per prendere di mira i sostenitori del suo predecessore Donald Trump.

“Non vi è dubbio che oggi il partito repubblicano sia trascinato e intimidito dagli estremisti Maga – ha dichiarato – la loro agenda estrema, se portata avanti, potrebbe alterare fondamentalmente le istituzioni della democrazia americana”. Biden ha poi attaccato “gli estremisti al Congresso” che “sono più determinati allo shutdown del governo, a bruciare tutto, piuttosto che fare cose per le persone”.

“La democrazia non è mai facile… Significa il governo del popolo. Non il governo dei monarchi, del denaro e dei potenti. Al di là dei partiti, significa rispettare elezioni giuste e libere. Accettare il risultato. Che si perda o si vinca. Significa che non si può amare il proprio Paese solo quando si vince”, ha detto ancora Biden, alludendo a Trump.