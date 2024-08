biden:-sostegno-incrollabile-all’ucraina,-con-il-g7-adotteremo-misure-senza-precedenti

Il messaggio del presidente Usa per l’anniversario dell’indipendenza Ucraina: la Russia non prevarrà

Milano, 24 ago. (askanews) – “Quando è iniziata la guerra insensata russa, l’Ucraina era un paese libero. Oggi è ancora un paese libero. E la guerra finirà con l’Ucraina che rimarrà un paese libero, sovrano e indipendente”. Così il presidente Usa Joe Biden in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca in vista del giorno dell’indipendenza dell’Ucraina che cade oggi. Sottolineando che “la Russia non prevarrà in questo conflitto”.

“Ho parlato con il presidente Volodymyr Zelensky per riaffermare questo messaggio ed esprimere il sostegno incrollabile dell’America al popolo ucraino” aggiunge Biden. “Per due anni e mezzo, hanno respinto il feroce assalto della Russia, inclusa la riconquista di più della metà del territorio che le forze russe avevano sequestrato nei primi giorni della guerra. Sono rimasti inflessibili di fronte ai crimini di guerra e alle atrocità odiose della Russia. E giorno dopo giorno, hanno difeso i valori che uniscono le persone in entrambe le nostre nazioni e in tutto il mondo, inclusa l’indipendenza” ha aggiunto.

Il capo della Casa Bianca si dice orgoglioso di “un nuovo pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina. Il pacchetto include missili di difesa aerea per proteggere le infrastrutture critiche dell’Ucraina; equipaggiamento anti-drone e missili per difendersi dalle tattiche in evoluzione della Russia sul campo di battaglia; e munizioni per i soldati in prima linea e i sistemi missilistici mobili che li proteggono. Stiamo inoltre imponendo nuove sanzioni a quasi 400 entità e individui che stanno consentendo la guerra illegale della Russia come parte del nostro impegno duraturo a ritenere la Russia responsabile della sua aggressione”.

Negli ultimi mesi gli Usa – in un anno cruciale anche per la politica interna e in piana corsa elettorale per la vicepresidente Kamala Harris – hanno dato vita a una serie di aiuti per supportare l’Ucraina: dal trasferimento di jet da combattimento F-16, all’impegno a consegnare centinaia di intercettori di difesa aerea nel prossimo anno, al rapido aumento dell’assistenza alla sicurezza in prima linea dopo l’approvazione del nostro disegno di legge sulla sicurezza nazionale. “Il mese scorso, ho anche riunito 20 nazioni che hanno firmato accordi bilaterali di sicurezza con l’Ucraina per formare l’Ukraine Compact, che rafforzerà la capacità dell’Ucraina di difendersi ora e in futuro. E, insieme al G7, stiamo adottando misure senza precedenti per far pagare alla Russia i danni che ha causato emettendo prestiti per 50 miliardi di dollari garantiti dai profitti dei beni sovrani russi congelati” ha detto Biden, secondo quanto reso noto dalla Casa Bianca.

“Non fatevi illusioni: la Russia non prevarrà in questo conflitto. L’indipendenza del popolo ucraino prevarrà, e gli Stati Uniti, i nostri alleati e i nostri partner continueranno a sostenerli in ogni fase del cammino” chiosa Biden.

Mentre l’Ucraina celebra trentatré anni di indipendenza, gli Stati Uniti hanno annunciato un altro importante nuovo pacchetto di armi ed equipaggiamenti. Questa assistenza aggiuntiva, fornita tramite un prelievo dalle scorte del Dipartimento della Difesa, comprende: equipaggiamento e munizioni per sistemi aerei senza pilota, munizioni aggiuntive per sistemi missilistici ad alta mobilità (HIMARS), proiettili di artiglieria da 155 mm e 105 mm, missili anticarro Javelin e AT-4, missili TOW (T.O.W. è l’acronimo di Tube-launched Optically-tracked Wire-guided, cioè missile tracciato otticamente, guidato via cavo, lanciato da tubo), munizioni per armi leggere, ambulanze, equipaggiamento e munizioni per demolizioni, nonché pezzi di ricambio, attrezzature mediche, attrezzature ausiliarie, servizi, formazione e trasporto.

“Questo annuncio dimostra l’impegno duraturo degli Stati Uniti per l’autodifesa dell’Ucraina contro la brutale aggressione della Russia. Distribuiremo questa nuova assistenza il più rapidamente possibile per rafforzare la difesa dell’Ucraina del suo territorio e del suo popolo. Come ha chiarito il presidente Biden, gli Stati Uniti e la coalizione internazionale che abbiamo riunito continueranno a stare al fianco dell’Ucraina” sottolinea il Dipartimento di Stato.