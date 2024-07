biden,-starmer:-decisione-non-facile-ma-nell’interesse-del-popolo-usa

“Non vedo l’ora di lavorarci per il resto della presidenza”

Farnborough, 22 lug. (askanews) – In occasione dell’apertura del Farnborough International Airshow, nell’Hampshire, Regno Unito, il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato di rispettare la decisione di Joe Biden di ritirarsi dalla corsa presidenziale per i democratici alla Casa Bianca.Starmer ha detto che è certo non sia stata “una decisione facile”, ma di essere sicuro che sia “arrivata tenendo conto dell’interesse del popolo americano”. Inoltre, ha detto di non vedere l’ora di lavorare con il presidende statunitense “per il resto della sua presidenza”.