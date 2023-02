Biden su inflazione Usa gennaio:Ottimista,c’è molto lavoro da fare

Non permetterò a Repubblicani di minare forza economica del Paese

New York, 24 feb. (askanews) – “Il rapporto di oggi mostra che abbiamo compiuto progressi sull’inflazione, ma abbiamo ancora molto lavoro da fare”, ha detto venerdì il presidente americano Joe Biden, commentando i dati sull’inflazione di gennaio. .

Biden ha ribadito che “potrebbero esserci delle battute d’arresto lungo il percorso, ma affrontiamo le sfide economiche globali da una posizione di forza. E non permetterò ai miei amici repubblicani al Congresso di minare quella forza”. Il presidente ha attaccato quei membri del GOP che lavorano per “l’abrogazione dell’Inflation Reduction Act, tagliando le tasse per i ricchi e le grandi società, tagliando i programmi critici per gli anziani e le famiglie americane”.

Il presidente ha voluto sottolineare che la sua visione sul Paese è diversa e ha detto: “quando viaggio per il paese, vedo ottimismo per quest’anno e per gli anni a venire” e ha elencato i tanti segnali di ottimismo ricevuti da famiglie, lavoratori ed anziani, tuttavia ha ribadito che “la lotta non è finita”.

continua a leggere sul sito di riferimento