biden:-“trump-fuori-da-casa-bianca?-possibile-solo-con-il-voto”

(Adnkronos) – “C’è solo un modo per tenere Donald Trump fuori dallo Studio Ovale, con il voto”. Lo ha scritto su X Joe Biden, mentre a New York veniva letto il verdetto di colpevolezza per l’ex presidente, rimandando a un link con l’indirizzo per donare alla sua campagna elettorale. Il presidente Biden ha detto in una dichiarazione che il verdetto mostra che “nessuno è al di sopra della legge”. Ian Sams, portavoce dell’ufficio legale della Casa Bianca, ha dichiarato: “Rispettiamo lo stato di diritto e non abbiamo ulteriori commenti”.