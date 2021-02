Biden vuol andare avanti sugli aiuti Covid anche senza i repubblicani

AGI – “Gli Stati Uniti sono ancora nella morsa della pandemia”, “è evidente che la nostra economia è ancora nei guai”: “l’unica risposta vera alla crisi” è il piano di aiuti da 1.900 miliardi di dollari. In meno di un mese dall’insediamento, Joe Biden archivia i giorni del compromesso e si appresta a far approvare il mega pacchetto di stimoli economici in Congresso anche senza il sostegno dei repubblicani.

“Mi sarebbe piaciuto farlo con il sostengo dei repubblicani… ma loro non intendono spingersi fin dove è necessario”, spiega Biden nel suo intervento nella ‘State Dining Room’, affiancato non solo dalla vice Kamala Harris ma anche dall’autorevole ministro del Tesoro Janet Yellen.

