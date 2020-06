“Bidoncini trash” per Temptation Island, Live – Non è la D’Urso e altri noti programmi Mediaset

Nel bene e nel male, Mediaset fa incetta di premi. Come avviene ogni anno, anche per l’ultima stagione televisiva, il “Moige“, il “Movimento italiano dei genitori” a difesa dei bambini, ha presentato la nuova “guida critica…e di like 2019-2020”. Si tratta della tredicesima edizione dell’iniziativa, che continua a premiare o a criticare, a seconda dei casi, programmi tv più o meno noti, sia della Rai che del “Biscione” e di altre emittenti.

Bidoncini trash del Moige per Temptation Island e altri programmi tv di Mediaset

Come prevedibile, anche per l’annata tv ancora in corso sono stati assegnati i cosiddetti “bidoncini trash“. Il (si fa per dire) premio viene riconosciuto dal Moige a quei programmi televisivi che “propongono modelli diseducativi“, in quanto “si nutrono del gossip e dello scandalo“.

Nell’elenco dei vari show, spuntano così anche il docu – reality per coppie famose Temptation Island Vip (condotto da Alessia Marcuzzi) e il talk serale Live – Non è la D’Urso (con Barbara D’Urso). Ma non solo.

Tra le altre trasmissioni definite “trash”, compaiono anche Grande Fratello Vip (con Alfonso Signorini come conduttore da quest’anno), il reality di Italia 1 La pupa e il secchione e viceversa (con Paolo Ruffini) e la fiction Rosy Abate 2 – La serie (con Giulia Michelini).

I programmi di Mediaset premiati dal Moige

Per la stagione tv 2019-2020, però, il Moige ha anche premiato Mediaset. In particolar modo, sono diversi, nella nuova guida tv stilata dal Movimento, i programmi televisivi del “Biscione” risultati dei buoni prodotti per il pubblico a casa.

Tra gli altri, anche Conto alla rovescia e Viaggio nella grande bellezza – Il vaticano, rispettivamente il nuovo quiz condotto in preserale da Gerry Scotti e l’inedito prime time culturale di Canale 5 il cui conduttore è l’attore Cesare Bocci.

Conto alla rovescia ha vinto il premio “per aver esplorato, con un game show tutto italiano, nuove strade fatte di conoscenza e concentrazione“. Lo show con Bocci, invece, “per aver offerto al pubblico di prima serata la possibilità di conoscere l’immenso patrimonio artistico dello Stato Vaticano“.

Trionfano anche Il cantante mascherato e le fiction Rai

Da segnalare, infine, anche la vittoria de Il cantante mascherato per la categoria intrattenimento (novità di Rai 1 con Milly Carlucci) e il sempre-verde trionfo delle fiction Rai (con titoli come Doc – Nelle tue mani).

