L’immagine simbolo del nono giorno consecutivo di proteste in Bielorussia è quella del presidente Aleksandr Lukashenko, che arringando gli operati della fabbrica di trattori Mtz di Minsk in cerca di sostegno, viene invece fischiato al grido di “dimettiti”. Poco dopo, tre operai vengono arrestati con l’accusa di aver orchestrato l’umiliazione del ‘piccolo padre’ (batka), come si fa chiamare dai suoi sostenitori. Ma il danno è fatto: Lukashenko – accusato da un vasto movimento di protesta di aver truccato le elezioni che gli hanno consegnato un sesto mandato – appare sempre più debole, c’è chi non gli dà più di altri tre giorni al potere,

L'articolo Bielorussia in sciopero, Lukashenko apre a nuovo voto

