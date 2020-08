ROMA (ITALPRESS) – “Il Parlamento europeo ha seguito attentamente l’andamento delle elezioni presidenziali in Bielorussia. Sono profondamente preoccupato per la violenza usata dalle autorità statali contro parte della popolazione che dimostra pacificamente il desiderio di cambiamento. I bielorussi hanno il diritto di protestare ed esprimere la loro rabbia contro i controversi risultati delle recenti elezioni e un processo elettorale poco trasparente non in linea con gli standard internazionali”. Così il presidente del Parlamento europeo David Sassoli.

“Invito il presidente Lukashenko a fermare la repressione e ad astenersi da ulteriori violenze. L’uso della forza brutale da parte delle forze dell’ordine contro il suo stesso popolo,

L’articolo Bielorussia, Sassoli “Porre fine a violenza contro popolazione” proviene da Notiziedi.

