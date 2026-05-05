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Biennale Arte, apre il padiglione della Russia: fiori e performance
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Biennale Arte, apre il padiglione della Russia: fiori e performance

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Musica, visitatori e opere video

Venezia, 5 mag. (askanews) – Dopo mesi di polemiche la Biennale Arte di Venezia si svela alla stampa internazionale nel primo giorno di preview. Tra i padiglioni che aprono c’è anche quello della Russia, al centro di controversie globali. Nello spazio, solo per i giorni di pre-apertura, vanno in scena delle performance musicali e sonore. Il padiglione è caratterizzato dalla presenza di piante e fiori e di opere video che saranno visibili dall’esterno una volta che la Biennale aprirà al pubblico e il padiglione, per via delle misure restrittive applicate alla Russia, non potrà rimanere fisicamente aperto.

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