biennale-arte,-apre-il-padiglione-della-russia:-fiori-e-performance

Musica, visitatori e opere video

Venezia, 5 mag. (askanews) – Dopo mesi di polemiche la Biennale Arte di Venezia si svela alla stampa internazionale nel primo giorno di preview. Tra i padiglioni che aprono c’è anche quello della Russia, al centro di controversie globali. Nello spazio, solo per i giorni di pre-apertura, vanno in scena delle performance musicali e sonore. Il padiglione è caratterizzato dalla presenza di piante e fiori e di opere video che saranno visibili dall’esterno una volta che la Biennale aprirà al pubblico e il padiglione, per via delle misure restrittive applicate alla Russia, non potrà rimanere fisicamente aperto.