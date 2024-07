biennale-danza,-consegnati-i-leoni-a-caprioli-e-harrell

Premiata la coreografa italiana e l’artista statunitense

Venezia, 22 lug. (askanews) – Sono stati consegnati nel corso della cerimonia a Ca’ Giustinian i due principali premi della 18esima edizione del Festival Internazionale di Danza Contemporanea della Biennale di Venezia. Intitolata “We Humans”, la Biennale Danza è diretta per il quarto anno da Wayne McGregor, e ha visto l’assegnazione del Leone d’oro alla carriera a Cristina Caprioli, danzatrice, coreografa, teorica sperimentale, accademica e curatrice italiana, ma da anni basata a Stoccolma, che con i suoi lavori esprime un’idea di coreografia come “discorso critico in continuo movimento”, in cui l’atto creativo non è mai disgiunto dalla riflessione. “È strabiliante – ha detto Caprioli ad askanes – sono ancora sotto choc, me lo hanno detto mesi fa, ma ancora con lo capisco, però sono molto felice e molto onorata”.Il Leone d’argento è andato invece al coreografo statunitense Trajal Harrell, che ha portato le sue creazioni tanto in luoghi d’arte come in festival e teatri, fra cui MoMA, Stedelijk Museum, Biennale di San Paolo, Biennale di Gwangju, Festival di Avignone, The Kitchen di New York. Tra i temi forti del suo lavoro la ricerca di un senso profondo di comunione, anche con il pubblico. “È stata una grande sorpresa – ha ammesso Harrell – sono solito dire che non mi importa dei premi fino a quando non li danno a me, ma poi quando scelgono te è una cosa molto bella e credo che questo sia un premio per tante persone che mi hanno sostenuto nel corso degli anni. Ma questo premio mi dice anche che posso fare ancora molto, che c’è chi apprezza il mio lavoro e ci sono ancora tante cose che devono venire”.E per Wayne McGregor i due Leoni sono un’altra occasione per ribadire la centralità della danza sulla scena contemporanea e la ricerca che viene portata avanti a Venezia. “E’ fantastico poter dare questi premi ad artisti che li meritano davvero – ha chiosato il direttore della Biennale Danza -. Spesso non si aspettano di essere riconosciuti per questo oggi è meraviglioso poter consegnare i Leoni a Trajal e Cristina”.Inaugurata il 18 luglio, la Biennale Danza prosegue fino al 3 agosto.