biennale-musica,-chiude-un-edizione-cosmica:-+6%-biglietti-venduti

“La Stella Dentro” ha emozionato e lascia un segno

Venezia, 26 ott. (askanews) – Due intense settimane di musica contemporanea, un viaggio dentro i suoni e il tempo, la luce e anche il cosmo. La Biennale Musica 2025, diretta da Caterina Barbieri ed evocativamente intitolata “La Stella Dentro” si è chiusa con una crescita del 6% dei biglietti venduti rispetto all’anno precedente. In sostanza un grande tutto esaurito, ma soprattutto una serie di esperienze che hanno dato forma a un’idea di musica capace di emozionare con l’elettronica e le profondità siderali.”La musica come stella dentro – ci aveva detto presentando il festival Caterina Barbieri – prima di tutto è questo desiderio di vastità, di connettere con qualcosa che vada oltre l’ego e farci avvicinare a una dimensione quasi più cosmica. Quindi il tema del festival è la musica cosmica che però non è uno stile o un genere, ma piuttosto un orizzonte di significato che fa riferimento al potere generativo della musica, quindi cosmogonia e scintilla di mondi”.Riascoltate oggi le parole della direttrice artistica assumono un significato ancora più forte, perché effettivamente quello che lei ci aveva descritto mesi fa corrisponde in maniera sorprendente a quello di cui si è potuto fare esperienza vivendo il festival, perdendosi tra le nebbie e le luci, in un gioco che ha aperto prospettive serissime di riflessione sul suono, ma anche sulla capacità di creare mondi e aprire dimensioni parallele. La stella era dentro di noi, e adesso lo sappiamo.

